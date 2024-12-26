خبير عسكري: الضربات الإسرائيلية ضد اليمن لن تنجح أمام الصواريخ فرط الصوتية

قال العميد أيمن روسان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المسافة بين إسرائيل واليمن تصل إلى 2000 كيلومتر، ما يجعل تعامل إسرائيل مع اليمن يتم بشكل تدريجي عن طريق "الضربة مقابل الضربة"، بسبب نقص المعلومات الاستخباراتية حول الأراضي اليمنية.

أسلحة الحوثيين في كهوف اليمن

وأوضح: أن الأسلحة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتدميرها توجد داخل الكهوف في اليمن، مما يزيد من صعوبة المهمة.

تحرك الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة

وفي مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار روسان إلى أن إسرائيل تبذل جهدًا كبيرًا للحصول على المعلومات حول الأهداف، مضيفًا أن إسرائيل تحاول استباق الأحداث وتوجيه رسالة إلى الإقليم والمحيط الدولي، وخاصة مع اقتراب دخول الرئيس الأمريكي ترامب، مفادها أن إسرائيل تقاتل على جبهات متعددة وتحقق انتصارات، لكنها لا تواجه جيوشًا نظامية، بل تتصادم مع فاعلين عنيفين دون دول.

الضربات الإسرائيلي على اليمن

وأضاف: أن الضربات الإسرائيلية على اليمن لن تكون فعّالة، مشيرًا إلى أن الصواريخ اليمنية ذات السرعة الفائقة (فرط صوتي) تشكل تهديدًا حقيقيًا، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ليست قادرة على التصدي لصواريخ تفوق سرعتها 12 مرة سرعة الصوت.

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