الموسيقار محمود طلعت ضيف إيمان أبو طالب على الحياة غدا

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، الموسيقار محمود طلعت، في حلقة الغد الجمعة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة.

وخلال اللقاء يتحدث محمود طلعت عن موسيقى مسلسل الوتد، الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال طلعت: إن عمار الشريعي وعمر خيرت وحسن أبو السعود كانوا مسيطرين على تورتة الموسيقى التصويرية للدراما في مصر كما أنه حاول إقناع هدى سلطان بالغناء ولكنها رفضت لأنها كانت قد اعتزلت.

وأشار إلى أن هناك علاقة صداقة بينه وبين الراحل محمود ياسين، مستدركا: كان بيقولي حاسس أن مسلسل العصيان أول عمل أعمله.

وأشار الموسيقار محمود طلعت إلى أنه لم يتقاض أجرا في أوبريت "حبيبي يارسول الله".

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء.

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