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ثقافة وفنون

المايسترو أحمد الصعيدي ضيف إيمان أبو طالب في"بالخط العريض" غدا

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

 

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب مقدمة  برنامج بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة؛ المايسترو أحمد الصعيدي؛ في الثامنة من مساء الغد الجمعة.

وخلال اللقاء أكد الصعيدي، أنه لا ينتمي لأسرة موسيقية محترفة ولكنهم كانوا هواة، مشيرا إلى أن صوت الموسيقى يحدث تغييرات كيميائية في جسده، موضحا أن أسرته رفضت عمله بالموسيقى لأنهم يرونها مهنة غير مضمونة.

وأشار الصعيدي خلال اللقاء إلى أنه التحق بكل الأقسام في كلية الآداب ثم استقر في الفلسفة مؤكدا أن  باخ وبيتهوفين استخدما ألحانا شعبية أو لمؤلفين آخرين وأن جزءا كبيرا من الاقتباس في الموسيقى ليس سرقة، مشيرًا إلى أن محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، كانا الأكثر اقتباسا.

 

الدراسة في فيينا


وقال الصعيدي: درست في فيينا وأولادي يقيمون هناك وحصلت على الجنسية النمساوية، مؤكدا أن  موتسارت وبيتهوفين عاشا في فيينا وكان يعانيان من العنصرية حيث كان النمساويون يرفضون تأجير الشقق لأجانب.

 

وأضاف الصعيدي: قلدت الغرب في البداية في تلحين الموسيقى باستخدام نغمات شرقية ومزجتها مع غربية، مشيرا إلى أن موسيقى المهرجانات كعنصر موسيقي ليست مسيئة، ولكن كلماتها خروج عن النص.

 

برنامج بالخط العريض 



برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

 

 

 

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احمد الصعيدي المايسترو أحمد اصعيدي الإعلامية إيمان أبو طالب قناة الحياة

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الملحن محمد يحيى ضيف إيمان أبو طالب على الحياة، الجمعة

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