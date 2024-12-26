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خارج الحدود

وسائل إعلام حوثية: قتيل و3 مفقودين في العدوان الصهيوني على ميناء رأس عيسى

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة  الحوثي، اليوم الخميس، أن الغارات الإسرائيلية على اليمن أسفرت عن سقوط قتيل و3 مفقودين نتيجة العدوان الصهيوني على ميناء رأس عيسى اليمني.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن الهجوم على اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن جاء بتوصية من رئيس الأركان 

وأضاف الموقع العبري في تقريره، أن هرتسي هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.
وفي السياق ذاته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الأهداف التي ضربها في اليمن، والتي تضمنت بنية تحتية ومحطات طاقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "قصفنا أهدافا حوثية في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن ومن بين الأهداف بنى تحتية يستخدمها الحوثي في مطار صنعاء الدولي".

الأهداف التي قصفها جيش الاحتلال في اليمن 

وأضاف جيش الاحتلال: "أن الغارات استهدفت مقار جماعة الحوثي في القطاع الساحلي والعمق اليمني  قصفنا محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب اللتين تستخدمان كبنية تحتية للحوثيين".

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جيش الاحتلال اليمن ميناء راس عيسي الصواريخ

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