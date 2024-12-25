قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج استبعاد مدير مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين بأخميم، ومسئولي الأمن بالمدرسة، وذلك على خلفية حادث قيام أحد التلاميذ بطعن زميله بآلة حادة داخل فناء المدرسة.

محافظ سوهاج يستبعد مدير مدرسة قدري أبو حسين الثانوية بأخميم ومسئولي الأمن بالمدرسة

وقد أصدر المحافظ تعليماته لمسئولي مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وإلزام المدارس بتفتيش الطلاب قبل الدخول للتأكد من عدم حمل أي آلات أو أشياء غير مصرح بها حفاظا على أمن وسلامة الجميع.

أحد الطلاب بمدرسة قدري أبو حسين الثانوية تعدى على أحد زملائه بآلة حادة داخل فناء المدرسة

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه ورد للمديرية ما يفيد بأن أحد الطلاب بمدرسة قدري أبو حسين الثانوية بنين قد قام بالاعتداء على أحد زملائه بآلة حادة داخل فناء المدرسة، وقد تم نقله على الفور لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج، مشيرا إلى استقرار الحالة، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم (15819) لسنة 2024 جنح مركز أخميم.

وأضاف السيد أنه تم إيفاد لجنة عاجلة للمدرسة لفحص الواقعة والوقوف على أبعادها، مع إحالتها للشئون القانونية لإعمال شئونها بشأن المسئولية التقصيرية في الإشراف، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بشأن الطلاب.

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