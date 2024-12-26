افتتاح فرع التوثيق والشهر العقارى بمجمع محاكم مجلس الدولة في قنا

افتتح المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة، فرع التوثيق والشهر العقاري داخل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا ؛ وذلك تلبية لاحتياجات المتعاملين وتيسيرًا عليهم داخل دور العدالة.

أبرز الحضور



وجاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وذلك بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.



الجدير بالذكر أن فرع الشهر العقاري بقنا يأتي في إطار خطة إنشاء فروع للشهر العقاري على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة، واتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وفي إطار التعاون بين قطاعات وزارة العدل ومجلس الدولة.

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