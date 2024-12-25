النيابة الإدارية تستجيب لشكاوى 294 مواطنا وتزيل أسبابها

نجحت وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارمحمد الشريف، في الاستجابة السريعة لعددٍ من شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

عدة شكاوى لعدد من المواطنين من عدم صرف مستحقات مالية

حيث كانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، قد تلقت عدة شكاوى لعدد من المواطنين التي تنوعت بين التضرر من عدم صرف مستحقات مالية لـ (١٠٧) موظفًين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وكذلك عدم صرف مستحقات مالية لـ(١٨٧) من موظفي مصلحة الجمارك، كما تضمنت الشكاوى المطالبة باسترداد قيمة مصروفات مدرسية كان قد تم سدادها لإحدى المدارس بغير وجه حق، وعدم استرداد القيمة المالية للتأمين الابتدائي لأحد المزادات، كما لم تقتصر شكاوى المواطنين على المطالبات بمستحقاتهم المالية فحسب، بل شملت أيضًا شكوى من مواطن من استغلال قطعة أرض فضاء تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر لتجميع الخردة والبلاستيك فيها وخشيته من استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

التواصل والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة

حيث قامت الوحدة بفحص الشكاوى والتواصل والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وبناءً عليه تم بالفعل إزالة أسباب كافة تلك الشكاوى من خلال إجراءات فورية بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين بكفاءة وسرعة.

وفي ذات السياق تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

وسائل الاتصال:

• الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

• البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

• WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

• الرسائل القصيرة: ١٤١١

• قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١

• تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:

• البريد العادي.

• رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١

• الحضور الشخصي

📍 العناوين:

• رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.�https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6

• مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.�https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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