الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

إخماد حريق داخل شقة سكنية في البساتين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البساتين، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى البساتين، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

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منطقة البساتين حريق داخل شقة سكنية أمن القاهرة

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