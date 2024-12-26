تعرف على مناطق قطع الكهرباء بقنا

​​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا

إجراء أعمال الصيانة على محولات كهرباء 66 ك بهجورة.



مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأكدت في بيان لها أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح يوم السبت الموافق 28-12-2024 من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا عن المناطق الآتية:

منطقة التأمينات والمعاشات، ومنطقة رعاية الطفل، ومنطقة الصاغة القديمة، ومنطقة مجلس نجع حمادى القديم ، ومنطقة مدرسة النقراشى، ومنطقة شارع التحرير من الوحدة المحلية القديمة حتى السلخانة، ومنطقة مدرسة الإعدادية بنات،ومنطقة مطحن ناصر، ومنطقة الأمن الغذائى، ومنطقة خلف بنك القاهرة،ومنطقة المجتمع الجديد، ومنطقة الراهبات،ومنطقة مدرسة التجارة،ومنطقة الوعي الإسلامي، ومنطقة مدرسة المشتركة، ومنطقة المحكمة، ومنطقة شارع 15 مايو، ومنطقة شارع 30 مارس، ومنطقة الشونة، ومنطقة المدرسة الثانوية الصناعية.

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