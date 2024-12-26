غلق مزلقان الطارف في قنا لمدة ٤ أيام



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي،شمال محافظة قنا، عن غلق مزلقان الطارف لمدة أربعة أيام

لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية الخاصة بمشروع تطوير نظم الاشارات بخط القاهرة / السد العالى.

غلق مزلقان الطارف بقنا

وأكدت الوحدة في بيان لها عن أنه سوف يتم غلق مزلقان الطارف لمدة أربعة أيام من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء ابتداء من غدا الجمعة الموافق وحتى يوم الاثنين الموافق 30-12-2024م

على أن يكون الطريق البديل مزلقان الشعانية،ولذا لزم التنبيه والتنويه للمواطنين.

وتهيب الوحدة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات من شأنها إثارة البلبلة بين جموع المواطنين بهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والمسؤولين.

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