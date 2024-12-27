ما حكم الحصول على جائزة مالية مكافأة على حفظ القرآن الكريم؟

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن حفظ القرآن الكريم من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أن المكافأة أو الهدايا التي يحصل عليها الشخص نتيجة لحفظه للقرآن هي أمر مشروع ولا حرج فيها.

أمين الفتوى: حفظ القرآن الكريم للحصول على جائزة مالية حلال

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "الهدايا التي يحصل عليها الشخص بمناسبة حفظ القرآن الكريم هي من باب التشجيع على الاستمرار في الحفظ والقراءة، ولا مانع من ذلك بشرط أن تكون النية لله سبحانه وتعالى، فالهدية ليست مقابلًا للحفظ، بل هي تشجيع وظهور للنعمة التي أنعم الله بها على الشخص".

كما شدد على أهمية التفاعل مع برامج تلاوة القرآن الكريم، حيث يساعد ذلك في تحسين النطق والمراجعة الجيدة لما تم حفظه.

ونصح الفتيات والشباب الذين يحرصون على حفظ القرآن بأن يستمروا في طريقهم وأن يتقبلوا المكافآت والهدايا من باب الشكر والاحتفال بالنعمة، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم على ما يفعلون.

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