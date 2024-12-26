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سياسة

محمد شبانة أمينا للشئون الرياضية بحزب حماة الوطن

الزميل محمد شبانة
الزميل محمد شبانة

أعلن حزب حماة الوطن تعيين الزميل محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، أمين للأمانة المركزي للشئون الرياضية للحزب، وذلك في إطار هيكلة الحزب وتجديد الدماء فى صفوفه. 

ويعتبر محمد شبانة أحد أبرز الإعلاميين والنقاد الرياضيين المصريين، والذي سبق له أن عمل سكرتير عام نقابة الصحفيين.

وبدأ شبانة مشواره الصحفي، في مؤسسة الأهرام، قبل أن ينتقل للعمل الإعلامي في قناة "نايل تي في" عام 1993، ثم انتقل للعمل كمراسل في العديد من القنوات العربية.

وقدم شبانة مجموعة من البرامج الرياضية في مجموعة من القنوات المصرية، أبرزها قناة "مودرن سبورت، أون تي في والقاهرة والناس.

وفي عام 2007 قدم محمد شبانة مجلة "شووت" الرياضية، بالإضافة إلى توليه رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي في عام 2017.

وسبق أن تولى شبانة رئاسة رابطة النقاد الرياضيين لدورتين متتاليتين، في نسختي 2015، 2019، وتم اختياره في دورة عام 2015 كأمين صندوق لرابطة النقاد الصحفيين.

وتولى محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، قبل أن يقدم الاعتذار عن الاستمرار في هذا المنصب، في عام 2022.

ويقدم محمد شبانة حاليًا برنامج عبر قناة "إي تي سي"، تحت عنوان بوكس تو وكس.

ويعد شبانة حاليًا، أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري في الوقت الحالي.

 

 

 

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