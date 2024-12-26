محمد صبحى: مصر قوية بجيشها ولا يستطيع العدو الاقتراب

قال الفنان محمد صبحي إن مصر دولة قوية بجيشها وشعبها، ولا يستطيع أحد أن يمس أراضيها رغم تطلعات العدو الصهيوني لتحقيق حلمه، وهو ما كشفه نتنياهو عندما رسم خريطة ضمت مصر للبلاد التي ينوون غزوها، ووصف الحلم الصهيوني بالوهم لعدم قدرة إسرائيل الاقتراب من أقوي دول المنطقة،رغم تفكك العديد من الدول الأخرى

محمد صبحي مصر قوية بجيشها

جاء ذلك خلال ندوة بنادي سموحة الرياضي بحضور نائب رئيس النادي عمرو الغنيمي وأعضاء مجلس الإدارة، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وكبار رجال الدولة والنواب والمستشار حسني السلاموني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار سعد السعدنى رئيس نادى القضاة.

وأشار صبحي أن نتنياهو ضرب أسلحة وذخيرة سوريا، واحتل مئات الكيلومترات داخل الأراضي السورية منتهزا للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، لكي ينسب لنفسه انتصارات تمكنه من الاستمرار في المنصب.

وأوضح صبحي أن مواقع السوشيال ميديا خطيرة جدا على الأطفال، متخوفا من الأفلام الكرتونية التي تبيح حب المثليين ليتعود عليها الأطفال منذ الصغر وأشياء أخرى، وأيضًا السوشيال ميديا جعلت الأطفال في معزل عن الأسرة، وعبر عن حزنه الشديد لغلق العديد من المسارح، وأيد خطط التنمية المستدامة

وطالب بعودة السلام الجمهوري للمدارس، مؤكدا أن التعليم يعتبر الأفضل في عهد الرئيس السيسي ، وفي نهاية اللقاء قام الدكتور عمر الغنيمي المنظم نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بإهداء درع النادي للفنان محمد صبحي

وأكد الغنيمي أن النادي يسير بخطي ثابتة نحو النهضة الشاملة والمستقبل المبهر، وأن النادي سوف ينظم لقاءات مع المشاهير خلال الحقبة القادمة

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