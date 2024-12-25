مجمع إعلام الجمرك ينظم ندوة عن جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل

نظم مجمع إعلام الجمرك بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية بعنوان "جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل"، في إطار حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق " والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى.

جاء ذلك بحضور دكتورة هدى الساعاتي وكيل نقابة الصحفيين والدكتورة أميمة الشيخ رئيس لجنة حياة كريمة بالمنطقة الروتارية ودكتورة نجلاء صبرة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية الصحة، وأستاذة ميرفت الرفاعي عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وافتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك بالترحيب بالحضور، موضحةً أن حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق " حملة إعلامية مجتمعية للتوعية بمخاطر الشائعات تستهدف كافة فئات المجتمع على اختلاف فئاته وطوائفه وانتماءاته بهدف رفع الوعي بجهود الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف الإضرار بالدولة واستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.



وقالت دكتورة هدى الساعاتي ان للدولة العديد من الجهود في الإصلاح الاقتصادي شهد القطاع الاقتصادى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية فى مختلف القطاعات والتى شكلت عصب التنمية فى الاقتصاد المصرى، حيث حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة حققها خلال الـ 8 سنوات الماضية، إنشاء 8 مطارات جديدة، 26 مركزًا سياحيًّا، 22 مدينة صناعية، استصلاح 4 ملايين فدان، مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر، إنشاء 3 محطات توليد كهرباء، المجلس الأعلى للاستثمار، ومحور تنمية قناة السويس.

يشمل المشروع القومي للطرق، إنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم منها 12600 كم في الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم في الصعيد، حيث تبلغ إجمالي التكلفة 295 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه لمشروعات الصعيد.



وأوضحت ميرفت الرفاعي دور جمعية أصدقاء مكتبة الاسكندرية في المجتمع المدني وهي نشر ثقافة مكتبة الإسكندرية وذلك عن طريق تنظيم الندوات والمحاضرات والحملات الإعلامية التي تعود بالنفع علي الفرد والمجتمع.



واستعرضت الدكتورة أميمة الشيخ جهود لجنة حياة كريمة ومن أهمها إنشاء ٥ وحدات لدمج الأطفال داخل المدارس الحكومية وإنشاء عشرة آلاف فصل من فصول الدمج وحوالي ١٦٨ غرفة مصادر بالإسكندرية وذلك كله بالتبرعات والجهود الذاتية، كما وفرت حياة كريمة للعديد من الأسر عن طريق النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم فالعديد منهم التحق لاستكمال دراسته والعمل بمناصب راقية.



وأوضحت أيضًا أن من جهود اللجنة توفير سماعات لأبناء الأسر من ضعاف السمع في العديد من القري والنجوع والأهالي في الصعيد.



كما أعلنت بشكل حصري أنه يتم حاليًّا دراسة من خلال وكالة وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ غرف داخل المدارس للإعاقات المتعددة.



فيما أوضحت دكتورة نجلاء صبرة أن مفهوم حياة كريمة هو توفير الاحتياجات الأساسية بشكل يشمل عزة النفس والكرامة وعليه يجب أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك وضربت أمثلة لأهم القطاعات التي تعمل عليها تلك الجهود كبنك الطعام وتطوير البنية التحتية.



كما اوضحت دور لجنة حقوق الإنسان بمديرية الصحة ومن أهمها التركيز علي تنمية المجتمع وتوظيف إمكانيات الأسر والشباب لتصبح أسر منتجة عن طريق تنفيذ مشروعاتهم، حيث إن أهم رسالة للجنة حقوق الإنسان هي الاستثمار خاصة في الشباب وذلك بعد تدريبه وأوضحت أن لدى اللجنة فيما يقرب من ٧٠ أسرة منتجة تشارك بشكل دائم في معارض سلع منتجة.



وتم إقامة معرض على هامش الندوة يشمل مشغولات يدوية للأسر المنتجة.

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