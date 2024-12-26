الخميس 26 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

حصل مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل التابع للأكاديمية الطبية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجي لبرنامج البورد كمركز تدريب طبي معتمد فى مجال الطب البشري من المجلس الصحي المصري، وذلك بعد استيفائه كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت الطبية العسكرية.

 

وتسعى الأكاديمية الطبية العسكرية لمواكبة التطور العلمي المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وفقا لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى، وذلك لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

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