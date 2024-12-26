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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية

محمـد عبد اللطيف
محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيارة إلى مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفنى، وفى إطار تبنى القوات المسلحة تطبيق التأسيس العسكرى لمدارس التعليم الفنى لتعزيز الانضباط وإرتفاع معدلات حضور الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية فى سبيل الوطن، أعقب ذلك حضور إجراءات الطابور الصباحى، وقدم الطلاب العديد من الأنشطة التدريبية والعروض الرياضية والفنية المختلفة التى أظهرت المستوى الراقي للطلاب، كما تم تكريم عدد من المتميزين.

الوعى والتأهيل الفني للطلاب 

 

وأشاد محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة بما يسهم فى إعداد أجيال من الطلبة على درجة كبيرة من الوعى والتأهيل الفنى بما يمكنهم من إستكمال مسيرة بناء الوطن فى المستقبل.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

 

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر  محافظ القاهرة حرص مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى لدعم العملية التعليمية وتعزيز قيم الانتماء للوطن بما يسهم فى تكوين شخصية متكاملة للطلبة.  

كما ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال تطبيق منظومة التأسيس العسكرى التى تسعى للارتقاء بالطلاب وغرس قيم الانضباط لديهم.

وفى نهاية الجولة تم المرور على عدد من الفصول التعليمية وتفقد معرضًا للمُبتكرات والبحوث الفنية التى نفذها الطلبة.

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الطابور الصباحي الدفاع الشعبي الدفاع الشعبى والعسكرى التربية والتعليم القيادة السياسية الولاء والانتماء تطوير منظومة التعليم الفني

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