الصحفيين تكشف كواليس واقعة سقوط عامل من أعلى سقالة واجهة النقابة أثناء عمله

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، إصابة محسن مهدي (23 سنة) إثر سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة النقابة.

إصابة عامل أثر سقوطه من سقالة واجهة الصحفيين

وقالت النقابة في بيان صادر عنها: "تم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال بمرافقة الزميل محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وكان الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال في استقبال الحالة وتم إجراء الإسعافات الأولية بالطوارئ ودخولها إلى الرعاية المركزة بعد الإصابة بكسر في الجمجمة".



عمال شركة المحمودية



ويذكر أن المصاب يعمل لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة نقابة الصحفيين والتي تجري حاليًا إصلاحًا لعيوب فنية في ألواح "الكلادينج" بعد صدور تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأنها.

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