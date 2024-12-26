الخميس 26 ديسمبر 2024
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم الخميس في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، بارتفاع 5 أصناف خضراوات مقابل انخفاض 10 آخرين، فيما استقرت باقي الأصناف داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

 وعليه «فيتو» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
أسعار الخضار 

 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5  جنيه إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

 

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

 

الخضار
الخضار

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 42 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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