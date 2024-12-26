الخميس 26 ديسمبر 2024
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سياسة

أعلن عنه وزير الإسكان السابق، ترقب سياسي لموعد تدشين حزب جديد

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، فيتو

يترقب الشارع السياسي، موعد الإعلان الرسمى عن تدشين الحزب الجديد الذى أعلن عنه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، مؤخرا.

ووفقا للمصادر، فإن الإعلان الرسمى عن تدشين الحزب سيكون الأسبوع المقبل، عبر مؤتمر صحفي سيتم الدعوة له خلال الأيام المقبلة.

الإعلان الرسمى عن تدشين الحزب الجديد


ويأتى الإعلان الرسمى عن تدشين الحزب الجديد، بعد الانتهاء من  التوافق حول أعضاء الهيئة التأسيسية وإعداد الرؤى والأهداف للحزب.

ووفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، يهدف الحزب إلى إثراء الحياة الحزبية بمنظور جديد، وأكثر فاعلية قوامه التنوع في الأفكار والتوجهات، وهو الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة.
 


وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والأطياف لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وسيكون بيتا للخبرة من خلال ضمه لمجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات والقضايا.

الحزب يسعى للانخراط في المجتمع والوصول لكل مصري


وأضاف، أن الحزب يسعى للانخراط في المجتمع والوصول لكل مصري في مختلف المحافظات، حتى يتسنى له التعبير عن آراء وطموحات ومتطلبات كل مواطن على أرض مصر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، وأن يكون صوت العقل والحكمة الذي يحقق المصلحة العليا للوطن، وكذلك الاستناد على نهج يقوم على "واقعية الطرح والصدق في الوعود".

رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية 

وشهدت الفترة الماضية، عقد سلسلة من اللقاءات تحت عنوان "نلتقي.. نتحاور.. نتشارك.. من أجل مصر " مع عدد من رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية وأيضا رموز القبائل وكبار العائلات المصرية وأخر مع الكوادر السياسية الشبابية الوطنية، وكذلك رموز الفن والثقافة والإعلام، وذلك بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والتوافق حول أولويات العمل الوطني والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري.

أبرز المشاركين من الشخصيات السياسية 

وكان من أبرز المشاركين من الشخصيات السياسية في تلك اللقاءات، د علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق والسيد القصير وزير الزراعة السابق والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية السابق، وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطنى، وقيادات اتحاد القبائل العربية، من بينهم النائب السابق أحمد رسلان، والنائب فايز أبو حرب، والنائب ضياء الدين داوود، والنائب سليمان وهدان، وعدد من النواب السابقين.

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