رئيس البورصة: خطة واضحة للنهوض بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الخميس، الموافق 26-ديسمبر-2024، بمشاركة إبراهيم محمد هيبه رئيس مجلس إدارة شركة "هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية" (HBCO.CA)، وحضور هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية (راعي الشركة)، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هنأ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قيادات الشركة بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية.

وأضاف: إن إدارة البورصة تنفذ خطة واضحة للنهوض بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لاستراتيجية البورصة التي تم إعلانها، حيث أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.

تشجيع الشركات على التوسع وزيادة حجم أعمالها

وأوضح الشيخ أن الهدف ليس الانتقال إلى السوق الرئيسي في حد ذاته وإنما تشجيع الشركات على التوسع وزيادة حجم أعمالها لزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل. وقال: أؤكد على أهمية الدور الحيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني كمنصة تمويل حيوية تتيح للشركات المقيد أوراقها المالية الحصول على التمويل اللازم للنمو. وفي هذا الإطار أتوجه بالشكر إلى القائمين على القيد والترويج داخل البورصة المصرية تقديرًا لجهودهم المستمرة التي أثمرت عن قيد عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.

كما أشار الشيخ إلى أن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وصرح الدكتور هاشم السيد أن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها للتوسع حيث يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لزيادة حجم أعمالها ومن ثم الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، توجه إبراهيم هيبة بالشكر إلى إدارة البورصة المصرية على تعاونها ومجهوداتها أثناء عملية القيد، مضيفًا أن الشركة لديها خطة طموحة لبناء منظومة عمل وحوكمة قوية بما يمكنها من التوسع والانتقال إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.

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