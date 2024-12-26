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محافظات

تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

تحصين 72 ألف رأس
تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

صرح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بمحافظة قنا، بأن المديرية نجحت في تحصين 72,033 رأس ماشية، خلال فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 16 نوفمبر الماضي وحتى 23 ديسمبر الجاري، وهو موعد انتهاء الحملة.

تقديم التحصين للحيوانات بقنا

وأضاف "يوسف" أن رؤوس الماشية التي تم تحصينها شملت57,561 رأسًا من الأبقار والجاموس،  و14,472 رأسًا من الأغنام والماعز، وذلك بنسبة 80.4% من إجمالي حصر رؤوس الأبقار والجاموس، و31% من إجمالي حصر الأغنام والماعز بالمحافظة.

 وأكد أن المديرية مستمرة في تقديم التحصين للحيوانات التي تخلفت عن التحصين خلال فترة تنفيذ الحملة، بهدف الحفاظ على  الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على رفع القدرة المناعية والإنتاجية للحيوانات، بما يعود بالنفع على صغار المربين وأصحاب المزارع، وبما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

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