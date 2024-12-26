مياه قنا تنظم دورات تدريبية للتعامل مع تسريبات غاز الكلور ومكافحة الحرائق

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا، دورة تدريبية للعاملين بها لرفع كفاءة العنصر البشري وطبقا الي توجيهات المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بضرورة تدريب العمالة الفنية بالمحطات على كيفية التعامل مع تسريبات غاز الكلور والتصرف السليم في حالة حدوث الحرائق.

التعامل مع تسريبات الكلور

حيث تم عقد دورات تدريبية بعنوان "التعامل مع تسريبات الكلور" و"مكافحة الحريق" عمليًّا بمحطة المعري بقوص وذلك بالاستعانة بالكيميائي عبد الله عرابي "الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية"، وتم خلال التدريب تعريف فنيين التشغيل بالمحطة بكيفية ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية والتعامل مع تسريبات الكلور والطرق الصحيحة لمكافحة الحريق.

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