الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فان دايك يحلم بإنجاز هولندي غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

فان دايك
فان دايك

أكد قائد فريق ليفربول فيرجيل فان دايك، أن لديه "ثلاث أو أربع سنوات" متبقية له على أعلى مستوى في الملاعب.

وينتهي عقد فان دايك، ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، نهاية الموسم الحالي مع ليفربول، وسيكون الثلاثي مؤهلا للتفاوض بشأن انتقال مجاني إلى أندية أخرى، في يناير المقبل.

فان دايك يحلم بإنجاز في الدوري الإنجليزي 

وأوضح فان دايك أنه لا يزال بإمكانه اللعب على أعلى مستوى لبضع سنوات، وقال في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "أنا أحب النادي، والنادي يحبني. أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، وهذا أساس جيد جدا للنجاح".

وأضاف: "في رأيي، يمكنني اللعب لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى على الأقل على أعلى مستوى. سنرى ما يحمله المستقبل".

وأشار فان دايك إلى أنه يطمح لأن يصبح أول قائد هولندي يقود فريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: "الأمر لا يتعلق بي، لكنني أود أن أكون أول لاعب هولندي يفعل ذلك. أعتقد أن هذا ممكن. هذا ما نعمل من أجله كفريق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي أرنولد ترينت ألكسندر أرنولد محمد صلاح فان ديك

مواد متعلقة

السعودية تستضيف رسميا بطولة خليجي 27

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام ليستر سيتي الليلة

استبعاد لاعب جديد من منتخب السعودية في خليجي 26

الدوري الإنجليزي، أرقام محمد صلاح أمام ليستر قبل لقاء الغد

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 26-12-2024 بالأسواق

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية