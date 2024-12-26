فان دايك يحلم بإنجاز هولندي غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

أكد قائد فريق ليفربول فيرجيل فان دايك، أن لديه "ثلاث أو أربع سنوات" متبقية له على أعلى مستوى في الملاعب.

وينتهي عقد فان دايك، ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، نهاية الموسم الحالي مع ليفربول، وسيكون الثلاثي مؤهلا للتفاوض بشأن انتقال مجاني إلى أندية أخرى، في يناير المقبل.

فان دايك يحلم بإنجاز في الدوري الإنجليزي

وأوضح فان دايك أنه لا يزال بإمكانه اللعب على أعلى مستوى لبضع سنوات، وقال في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "أنا أحب النادي، والنادي يحبني. أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، وهذا أساس جيد جدا للنجاح".

وأضاف: "في رأيي، يمكنني اللعب لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى على الأقل على أعلى مستوى. سنرى ما يحمله المستقبل".

وأشار فان دايك إلى أنه يطمح لأن يصبح أول قائد هولندي يقود فريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: "الأمر لا يتعلق بي، لكنني أود أن أكون أول لاعب هولندي يفعل ذلك. أعتقد أن هذا ممكن. هذا ما نعمل من أجله كفريق".

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