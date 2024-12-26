الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط منشأة مخالفة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود بالسادات

محافظة المنوفية،فيتو
محافظة المنوفية،فيتو

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة المنوفية، خلال حملة مكبرة من ضبط منشأة مخالفة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود مركز السادات للقيام باستخدام مواد خام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد إعادة تدويرها مرة أخرى وتعبئتها داخل عبوات تحمل بيانات تفيد أنها مستوردة من خارج البلاد لطرحها بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ طـن مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية، و٣٢ طـن خامات مجهولة المصدر، وعدد ١٦ طن منشط نمو ومخصب زراعي معبأ من خامات منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها، 11 ألفا و992 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالمنوفية

وقد شدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة ومدى جودتها، حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية مباحث التموين بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: اطلاق قوافل علاجية في 5 قرى

اليوم، جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ 48

محافظ المنوفية يتفقد ملحق الديوان العام الجديد

موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 26-12-2024 بالأسواق

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية