ضبط منشأة مخالفة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود بالسادات

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة المنوفية، خلال حملة مكبرة من ضبط منشأة مخالفة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود مركز السادات للقيام باستخدام مواد خام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد إعادة تدويرها مرة أخرى وتعبئتها داخل عبوات تحمل بيانات تفيد أنها مستوردة من خارج البلاد لطرحها بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ طـن مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية، و٣٢ طـن خامات مجهولة المصدر، وعدد ١٦ طن منشط نمو ومخصب زراعي معبأ من خامات منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها، 11 ألفا و992 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالمنوفية

وقد شدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة ومدى جودتها، حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.

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