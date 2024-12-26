اتحاد الغرف السياحية: 20% زيادة في أعداد الوافدين لمصر خلال العام الجاري

أكد محمد فاروق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن احتفالات الكريسماس ورأس السنة تمثل فرصة ذهبية لتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن جميع الفنادق تبذل جهودًا كبيرة لتقديم تجربة فريدة للسائحين، خاصة وأن هذه الفعاليات لا تقتصر على كونها موسمًا احتفاليًا، بل تعزز مكانة المدن المصرية كوجهات سياحية عالمية وتدعم الاقتصاد المحلي.

احتفالات الكريسماس ورأس السنة

وأشار عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن معدلات الإشغالات السياحية بالفنادق المصرية خاصة في القاهرة كاملة العدد كما أن جداول رحلات الطيران المسجلة في المطارات المصرية الدولية المختلفة تسجيل معدلات غير مسبوقة في حركة الطيران الدولي، من مختلف أنحاء العالم يتصدرهم الألمان والروس والإنجليز وشرق أوروبا والدول الاسكندنافية.

وأوضح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن العام الجاري زادت نسبة إشغال الفنادق بالسياح بنحو 20% عن العام الماضي.

مضاعفة السائحين تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة

وأشار إلى أن احتفالات رأس السنة ضاعفت من عدد السياح في الإسكندرية ومطروح والغردقة ومرسى علم، وشرم الشيخ وأسوان، خاصة أن حالة الطقس متميزة فقد وصلت نسبة الأشغال فى الأقصر وأسوان إلى 85%، بالإضافة إلى المدن السياحية والساحلية الأخرى والتى تشهد إقبالا من السياحة الداخلية.

وشدد على أهمية القرارات التى اتخذتها اللجنة السياحية، لمشاركة القطاع الحكومى بكل جهاته وممثلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشاركة قيادات تلك الجهات والقطاع الخاص والاستماع إلى المستثمرين فى تلك الاجتماعات يؤكد جدية وسرعة تنفيذ تلك القرارات فى صناعة السياحة ومشاركة تلك الجهات تؤكد أن السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها، لتحقيق طفرة حقيقة فى الاقتصاد المحلى.

خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح

ونوه بأن اجتماعات رئيس الوزارة المتتالية مع المستثمرين ورجال الأعمال والاستماع إلى أطروحاتهم والعمل بها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عزم الحكومة على النهوض بالقطاع السياحي وصولا إلى مستهدفات الدولة وخطتها للوصول إلى ٣٠ مليون سائح بعوائد ٣٠ مليار دولار.

وطالب عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية، لاسيما وأن جميع المستثمرين فى القطاع السياحى طالبو بتطبيق القانون رقم 8 منذ عقود طويلة مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين.

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