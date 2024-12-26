ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك.. تفاصيل الاتفاق مع زيزو.. وأزمة سيف الجزيري.. وموقف عمر جابر وحمزة المثلوثي وعبدالله السعيد.. وهذا مصير بند الشراء الوارد بعقد بنتايك

يتبقي 6 أيام علي انتقالات يناير ومازال هناك العديد من ملفات تجديد العقود لم تحسم داخل نادي الزمالك ولعل أبرزها أحمد مصطفي زيزو.

زيزو

يعد ملف تجديد عقد زيزو أهم الملفات التي تنتظر مجلس إدارة الزمالك ومطالب سرعة حسمها كي لا يحق اللاعب التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل دون الرجوع للزمالك

وسبق واتفق نادي الزمالك مع زيزو علي تجديد التعاقد لمدة ٣ مواسم ولكن يتبقي فقط حصول اللاعب علي مقدم التعاقد والتوقيع وهي حاليا الأزمة التي تواجه الزمالك بسبب مطالب اللاعب المالية الكبيرة

قائمة التجديدات

وبعيدا عن ملف زيزو، فهناك عدة لاعبين بالفريق تنتهى عقودهم بنهاية الموسم أيضا، وهم: عبد الله السعيد، وعمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، نبيل عماد دونجا، سيف الجزيرى، بالإضافة إلى مصير المعارين كونراد ميشالاك، ومحمود بنتايك، وكذلك محمد حمدى.

أزمة عقد سيف الدين الجزيري

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن اتفاق النادي مع سيف الدين الجزيري علي تجديد تعاقد لمدة موسمين ولكن هناك أزمة حاليا وهو عدم موافقة جروس حتي الآن علي تجديد عقد سيف الدين الجزيري لأنه مازال يقيمه داخل الملعب

موقف عمر جابر من التجديد

وأبدي عمر جابر لاعب الزمالك ترحيبه بتجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم، حيث يحق له فى يناير التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على التجديد، بعد التنسيق بين الإدارة والسويسرى جروس المدير الفني للفريق

موقف حمزة المثلوثي

ورحب مسئولو نادى الزمالكب تعديل عقد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، وذلك بعد اقتراب عقده على الانتهاء، حيث يتبقى فى عقده موسم واحد ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

وأوضح مصدر ان الزمالك اتفق مع المثلوثى على تجديد عقده، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لحسم التجديد

موقف عقد عبدالله السعيد

كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة تواصل مسئولي النادي معه لتجديد تعاقده.

وقال المصدر: “لم يتحدث معه أي مسئول من الزمالك لتجديد تعاقده، اللاعب يرحب بالاستمرار مع الزمالك ومستعد لتجديد

موقف تفعيل بند الشراء بعقد بنتايك

وقام مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمنح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى حق تحديد مصير محمود بنتايك لاعب الفريق، والذى تنتهى إعارته مع الفريق نهاية الموسم.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في تفعيل بند أحقية الشراء الوارد بعقد بنتايك من نادى سانت إيتيان الفرنسي، وتقرر إسناد حسم الملف للسويسري جروس، على أن يتم بحث كيفية توفير قيمة العقد حال موافقة المدير الفني على استمرار اللاعب بالفريق، ومدى الحاجة إليه الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع المغربى محمود بنتايك خلال أغسطس الماضى، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب، عقب انتهاء الموسم الجاري حال سداد قرابة المليون يورو.

وعلي جانب اخر، ستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني للفريق كريستيان جروس، لمواجهة الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة الناقل المصري لبطولة الدوري

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