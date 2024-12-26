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حوادث

بدء نظر أولى جلسات محاكمة نجل زوجة شيف شهير في اتهامه بدهس عامل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

بدأت محكمة جنح الطفل المنعقدة بالشيخ زايد، نظر أولى جلسات محاكمة نجل زوجة شيف شهير، في اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة ملك الشيف بمدينة الشيخ زايد.

أقوال الشيف خلال التحقيقات

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث  بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من نجل زوجته.

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئًا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعًا، خوفًا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

أقوال شاهد عيان عن الحادث
 

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال مهندس كمبيوتر وهو أحد شهود العيان على دهس عامل دليفري بسيارة شيف شهير.

وقال الشاهد إنه أثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلو مترًا بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى١٦٠ كيلومترًا بالساعة.

وأوضح أنه فور تخطي تلك السيارة سيارته، شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه، وأثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة دهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفى وارتطم أرضًا.

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محكمة جنح الطفل زوجة شيف شهير مدينة الشيخ زايد

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