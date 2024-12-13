للمرة الثانية، مذكرات الأمير هاري تحصد لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا

حصلت مذكرات الأمير هاري Spare على لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا وفقًا لموقع We Buy Books، للمرة الثانية.

مذكرات الأمير هاري

وكشف الموقع أنه اشترى 567 نسخة من الكتاب هذا العام، مما يشير إلى زيادة في تداول القراء له مقارنة بالعام الماضي.

وأثار Spare، الذي صدر في يناير 2023، جدلًا واسعًا بسبب ما تضمنه من تصريحات صادمة حول العائلة المالكة، بما في ذلك ادعاءات حول خلافات مع الأمير ويليام والملك تشارلز.

ورغم النجاح التجاري الهائل للكتاب عند إطلاقه، إلا أن تصنيفه كأكثر الكتب المتداولة يعكس تراجع شعبيته لدى بعض القراء.

العلاقات بين الأمير هاري وعائلته الملكية

وتم إصدار نسخة ورقية من الكتاب في أكتوبر 2024 دون إضافة أي فصول جديدة، ما أثار استغراب البعض ممن توقعوا تحديثات تعكس الأحداث التي وقعت منذ نشر النسخة الأصلية.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين الأمير هاري وعائلته الملكية، وخاصة والده وشقيقه الأمير ويليام، لا تزال متوترة، ويُعتقد أن آخر تواصل بين الأخوين كان خلال جنازة الملكة اليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

ورغم الانتقادات، لم يقم الأمير هاري بأي ترويج لإصدار النسخة الورقية، بعكس الجولات الإعلامية المكثفة التي رافقت إطلاق النسخة الأولى.

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