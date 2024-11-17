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محافظات

مشروع لمعالجة مياه الصرف يفوز بمبادرة المشروعات الخضراء في قنا

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عن فوز الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك عقب اعتماد النتائج النهائية للمشروعات التي تم اختيارها وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة للمبادرة.

وفاز مشروع الدكتور محمد جلال، وهو شركة مختصة بوحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء منخفضة التكاليف والصديقة للبيئة، ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وحقق نجاحًا على المستوى الوطني.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكد محافظ قنا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030، مشيدًا بجهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في استمرار هذه المبادرة، وتحقيق نجاح كبير خلال المرحلتين الأولى والثانية، مما أسهم ذلك في ظهور مشروعات مبتكرة تعزز الاقتصاد الأخضر وتواجه تحديات التغير المناخي وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة.

مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ

وأضاف عبد الحليم، أن المبادرة تحرص على عرض المشروعات الفائزة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ COP 29 في أذربيجان، حيث سيشارك الفائز بعرض مشروعه في الفترة من 13 إلى 23 نوفمبر الجارى.

يذكر أن محافظة قنا شاركت في الدورة الثالثة بتقديم 201 مشروع، منها 34 مشروعًا استوفت شروط اللجنة المنظمة، وتم تصعيد 16 مشروعًا من قبل اللجنة التنفيذية. 

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