إصابة 3 طلاب فى حادث تصادم بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، صدمتهم سيارة نصف نقل أثناء استقلالهم دراجة نارية بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم للمستشفى الأميرى ببنها.

تفاصيل إصابة 3 طلاب في حادث بالمنوفية

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي عزبة مرهم التابعة لقرية اسطنها بعد وقوع الحادث والذى أصيب فيه آدم محمد وأحمد السيد والاثنان بالصف الأول الثانوي ومحمد رباح بالصف الثاني الثانوي.

وأكد مصدر طبي أنه جرى حجز آدم وأحمد بالعناية المركزة حيث يعانيان من إصابت بالمخ والصدر بينما أصيب محمد بكسور وتمزق وغادر المستشفى بحالة جيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.