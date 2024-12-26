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إصابة 3 طلاب فى حادث تصادم بالمنوفية

إصابة 3 طلاب في حادث
إصابة 3 طلاب في حادث تصادم بالمنوفية، فيتو

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، صدمتهم سيارة نصف نقل أثناء استقلالهم دراجة نارية بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم للمستشفى الأميرى ببنها.

 

تفاصيل إصابة 3 طلاب في حادث بالمنوفية

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي عزبة مرهم التابعة لقرية اسطنها بعد وقوع الحادث والذى أصيب فيه آدم محمد وأحمد السيد والاثنان بالصف الأول الثانوي ومحمد رباح بالصف الثاني الثانوي.

 

وأكد مصدر طبي أنه جرى حجز آدم وأحمد بالعناية المركزة حيث يعانيان من إصابت بالمخ والصدر بينما أصيب محمد بكسور وتمزق وغادر المستشفى بحالة جيدة.

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بقرية إسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية اسطنها

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