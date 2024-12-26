الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة للقمة الإقليمية للصناعة الرقمية

القمة الإقليمية للصناعة
القمة الإقليمية للصناعة الرقمية، فيتو

تشهد القاهرة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 فعاليات الدورة السابعة للقمة الإقليمية للصناعة الرقمية  FDC Summit، وتنعقد تحت شعار المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية، حيث سيكون الافتتاح الرسمي في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية وفعاليات المعرض والمؤتمر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

إطلاق اسم جديد للقمة 

كما تشهد القمة الكشف عن إطلاق اسمها الجديد Future of Digital Countries، والكشف عن ملامح رؤيتها المستقبلية.

وأكد المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات FDC Summit على أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مصر ودورها البناء في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما ينعكس على دور  تنمية وتطوير منصة إقليمية للصناعة الرقمية من خلال التكامل المطلوب مع كافة أطراف المنظومة للدفع بقاطرة التنمية للصناعة وترسيخ مكانة مصر الإقليمية على خريطة المعارض والمؤتمرات الدولية. 

أوضح أن القمة تعتبر واحدة من أبرز الفعاليات التي تساهم في تصدير صورة إيجابية لجذب الاستثمارات العالمية للسوق المصري وجذب الأنظار الدولية للميزات التنافسية للخبرات البشرية والمجهودات المحلية في الثورة الرقمية.

أضاف أن فعاليات الدورة السابعة من قمة FDC Summit تشهد العديد من المشاركات الدولية وحضور العديد من قيادات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتخذي القرار والشركات والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال.

استعرضت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP   نتائج المشاركة في الدورة الماضية من فعاليات FDC Summit والتي تمثلت في إطلاق مشروع المعلومات المغلوطة والمضللة، حيث تم الربط بين توصيات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى وإطلاق برنامج تدريبي للفئات المستهدفة ومنهم الشباب والإعلاميين، وتضمن البرنامج إعداد المادة التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، وتأهيل 25 محاضر و100 من الشباب و50 من الإعلاميين للمساهمة في تنفيذ البرنامج ونشر الوعي المطلوب، مشيره إلى أن الدورة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون في هذا الشأن وتطوير البرنامج وزيادة معدل المستفيدين.

أشار المهندس أحمد عبد اللطيف عضو المجلس الاستشاري لـFDC Summit  إلى أن قمة FDC Summit ستركز خلال دورتها السابعة على استضافة نماذج الأعمال الناجحة في مختلف المجالات الرقمية الدولية، مع التركيز على الممارسات الأفضل لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشتركة على الصعيد الإقليمي لتعزيز القيمة المضافة من الحدث وتعظيم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع المجهودات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص.

ستتضمن القمة مناقشة العديد من الموضوعات البارزة منها التحول الرقمي والبنية التحتية وصناعة مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى مستجدات صناعة الأمن السيبراني. 

كما ستستضيف العديد من الفعاليات المختلفة منها FDC Roundtables المعنية ببحث متطلبات القطاعات المختلفة من منظومة التحول الرقمي، وFDC Research Forum المنتدى الأول للبحث والتطوير، بالإضافة إلى فعاليات FDC Stars والتي تتضمن تنظيم أول Investors Lounge للمستثمرين العرب والأفارقة. 

إطلاق اول مؤشر للأمن السيبراني 

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي

وزير الاتصالات يناقش مشروعات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

كما تشمل القمة  إطلاق أول مؤشر للأمن السيبراني في مصر وأفريقيا كما وقعت اللجنة المنظمة لفعاليات FDC Summit ويمثلها المهندس طارق شبكة اتفاقية تعاون مشتركة مع  سينرجيز للدراسات الدولية والإستراتيجية ويمثلها المهندس خالد السيد، وذلك بهدف العمل على تحديد ملامح الإستراتيجية المستقبلية لتنمية وتطوير القمة خلال الدورات المقبلة، وتحديد خارطة الطريق للتوسع الإقليمي والأفريقي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرقمية القمة الإقليمية للصناعة الرقمية FDC Summit القاهرة مصر

مواد متعلقة

تقرير حديث: 25٪ زيادة في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل تخفيضات الجمعة

العدل: تنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية بالمحاكم

تقرير حديث: 30% ارتفاعا في الهجمات السيبرانية على صغار السن بسبب الألعاب الإلكترونية

تقرير حديث: شركات الاتصالات في صدارة أهداف الهجمات السيبرانية لعام 2024
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة مستشار الملك حمد للشئون الثقافية

منوعات

المزيد

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

توقعات برج العذراء 2025، علاقة صداقة تتحول لحب واحذر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

32 جنيهًا سعر السكر اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معايير مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية