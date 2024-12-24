الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة العالمية: أكثر من نصف مستشفيات سوريا خارج الخدمة حاليًا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، إن أكثر من نصف مستشفيات سوريا خارج الخدمة حاليًا.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت منظمة الصحة العالمية: "الاحتياجات الصحية في سوريا كبيرة ومُلحة ونعمل على ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في سوريا"، لافتة إلى شن 36 هجوما على منشآت صحية في سوريا خلال 3 أسابيع. 

 

الأوضاع الإنسانية في سوريا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمم المتحدة، أن الوضع في شمال شرقي سوريا لا يزال صعبًا بالنسبة إلى 40 ألف شخص يقيمون في 215 مركزًا جماعيًا للطوارئ، مضيفة أنها لم تستطع الوصول إلى مدينة عين العرب (كوباني) ومنبج بسبب الأوضاع الأمنية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن موظفيه لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينتي منبج وكوباني شمال غربي سوريا طيلة أسبوعين.

 

الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا متقلب

وأضاف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، متقلب ويعرقل العمليات الإنسانية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن عدم إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرقي سوريا بين قوات سويا الديمقراطية "قسد" وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة، “سيكون له عواقب وخيمة على سوريا بأكملها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفيات سوريا سوريا منظمة الصحة العالمية الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في سوريا منبج وكوباني

مواد متعلقة

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو)

الفصائل العسكرية في سوريا توافق على حلها ودمج عناصرها في وزارة الدفاع

الأمم المتحدة: التوتر بشمال شرقي سوريا بين "قسد" وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة عواقبه وخيمة

المبعوث الأممي إلى سوريا: الشرع أبلغني أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع
ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو)

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح

فريق الزمالك يصل إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

محمد صلاح يحتفل مع نجوم ليفربول بأعياد الكريسماس

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

منوعات

المزيد

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية