الخميس 26 ديسمبر 2024
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محافظات

استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الملاحة
توقف حركة الملاحة البحرية بالبرلس

 أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط حركة الرياح، والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

 

التعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة

 وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

 

ولفت إلى المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وتهيب محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

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اضطراب حركة الملاحة البحرية التغيرات المناخية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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