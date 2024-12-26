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رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني للفريق كريستيان جروس، لمواجهة الاتحاد السكندري. 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.


القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة. 

 

الزمالك وطلائع الجيش 

وتعادل نادي الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

وسجل جودين شيكا، لاعب طلائع الجيش، الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 34.

سجل محمد شحاتة لاعب الزمالك الهدف الأول والتعادل في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 42.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدف التقدم للأبيض بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد جودوين شيكا، لاعب طلائع الجيش، ليسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك في الدقيقة 55.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

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