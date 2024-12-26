الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 34 دراجة نارية مخالفة وسيارات متروكة بالشارع في حملة مكبرة بالجيزة والقاهرة

حملة مرورية بالجيزة
حملة مرورية بالجيزة والقاهرة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور استهدفت ضبط المخالفات بالطريق الرئيسية والصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة،خلال 24 ساعة، عن ضبط 1187 مخالفة تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 34 دراجة نارية مخالفة وسيارات مركونة قديمة، 77 مخالفة موقف عشوائي، 110 مخالفات شروط الترخيص.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن  عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

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حملة مكبرة الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية

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