حوادث المحافظات، مصرع مسجل خطر في بني سويف ومقتل آخر بالمنيا، السجن المؤبد لشقيقين بقنا، اتهام شاب بقتل والده في الإسماعيلية

شهدت محافظات مصر عددًا من الحوادث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نستعرضها في ما يلي:

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة ببني سويف

لقي مسجل خطر مصرعه في بني سويف خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في بني سويف أثناء القبض عليه في نجع الزموط، التابعة لقرية الجفادون بمركز الفشن.

وقد أصدر المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، قرارًا بتصريح دفن الجثة بعد تشريحها والتحفظ على السلاح الآلي الذي كان بحوزة المتهم.

تفاصيل الضبط

تلقت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، معلومات تؤكد وجود الهارب "عايد عبد الفضيل"، المعروف بلقب "عودة العرباوي"، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مطلوب في 4 جنايات، منها أحكام بالإعدام. وعند محاولة القبض عليه، بادر بإطلاق النار على الشرطة، مما أدى إلى تبادل النيران حتى لقي مصرعه.

مقتل مسجل خطر والقبض على آخرين في المنيا

وفي محافظة المنيا، قُتل مسجل خطر آخر وتم ضبط عنصرين من عصابته لاتهامهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية، واختطاف أحد المواطنين.

تلقت الشرطة بلاغًا عن إطلاق نار من قبل ثلاثة مجهولين يستقلون مركبة "توك توك"، مما أدى إلى مقتل العامل. وبعد التحريات، تم استهدافهم، وأسفر تبادل إطلاق النار مع الشرطة عن مقتل أحدهم وتحرير المواطن المختطف.

شاب يقتل والده بسبب المخدرات في الإسماعيلية

في حادث مأساوي، أقدم شاب على قتل والده في منطقة عبد الحكيم عامر بالإسماعيلية، حيث تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا عن الحادث. ووفقًا لشهود العيان، فإن المتهم كان يعاني من مشاكل أسرية بسبب تعاطيه للمخدرات، مما أدى إلى هذه الجريمة البشعة.

السجن المؤبد شقيقين بتهمة قتل ربة منزل في قنا

قضت محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد على شقيقين وثلاث سنوات لشقيقتهم بتهمة قتل ربة منزل في مركز نقادة.

وقد اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط

كما أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات النجدة.

تستمر جهود الأمن في مواجهة الجريمة وتعزيز السلامة العامة في مختلف المحافظات.

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