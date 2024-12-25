الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: نعمل في ظروف غير طبيعية و2024 العام الأصعب في سداد الديون

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن "الدين الخارجي للدولة حتى نهاية الشهر الماضي وصل إلى 152 مليار دولار، وعام 2024 الأثقل في سداد الديون وأننا سددنا ما يقرب من 39 مليار دولار، وهذا رقم كبير ومصدر قلق شديد ولكننا استطعنا سداد كل التزامات الدولة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من المستثمرين منذ قليل: "العام المقبل يشهد انخفاض التضخم ليصل إلى 12 أو 13% في ديسمبر 2025".

وتابع: "مشكلتنا الحقيقية أننا نعمل في ظروف غير طبيعية، ولسان حال المواطن أنت دايما بتقولنا الظروف الخارجية، ولكن اللى بيسافر خارج مصر يكتشف مضاعفة الأسعار، الفترة الحالية شديدة الصعوبة على الكل ولكننا لدينا رؤيتنا بتجاوز جزء كبير من التحديات في 2025 ووضع أنفسنا على الطريق الصحيح".
 

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