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خارج الحدود

التحقيق في واقعة العثورعلى جثة بين عجلات طائرة أمريكية

طائرة امريكية، فيتو
طائرة امريكية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم العثور على جثة داخل حجرة عجلات طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بعد هبوطها في هاواي، عقب إقلاعها من شيكاغو.

 العثور علي جثة داخل حجرة عجلات طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" 

وكانت الرحلة قد غادرت مطار أوهير الدولي في شيكاغو صباح ليلة عيد الميلاد، وتم اكتشاف الجثة بعد هبوط الطائرة في مطار كاهولوي في هاواي.

وقبل مغادرتها شيكاغو، كانت الطائرة قد قامت برحلة سابقة من مدينة ساو باولو في البرازيل.

لم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول هوية الشخص المتوفى.

 التحقيق في وفاة شخص علي متن رحلة قادمة من البر الرئيسي 


وقال متحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز" لشبكة "سي بي إس": "الوصول لحجرة العجلات متاح فقط من خارج الطائرة،  في الوقت الحالي، ليس من الواضح كيف أو متى تمكن الشخص من الوصول إلى الحجرة".

وفي بيان صدر عن شرطة ماوي، قالت: "تُجري إدارة شرطة ماوي تحقيقًا نشطًا حول وفاة شخص تم العثور عليه في رحلة قادمة من البر الرئيسي بعد ظهر اليوم"

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البرازيل هاواي تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز شيكاغو مطار أوهير الدولي

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