جوارديولا يخطط لثورة تصحيح كبرى في مانشستر سيتي

يخطط الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، لثورة كبرى في الفريق المتعثر حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج مانشستر سيتي المخيبة

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته التاسعة خلال آخر 12 مباراة في كل المسابقات، بعد الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 1/2، وتمثل تلك الهزائم وهو ما يعادل إجمالي عدد الخسارة في 106 مباريات سابقة.

وتفوق أستون فيلا على مانشستر سيتي ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما تراجع مان سيتي للمركز السادس مؤقتا، وربما يتراجع إلى المركز التاسع مع نهاية مباريات الجولة.

وأسفر تراجع أداء مانشستر سيتي عن إهدار 24 نقطة في الدوري قبل أن يصل حتى إلى منتصف الموسم، علما بأنه أهدر 23 نقطة طوال الموسم الماضي.

ثورة قادمة في مانشستر سيتي برعاية جوارديولا

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جوارديولا يخطط لإعادة هيكلة كبيرة في مانشستر سيتي خلال العامين المقبلين.

وقالت إن المدرب الإسباني يعمل حاليًا على خطته التي ستشمل "إجراء تحول كبير في الفريق خلال العامين المتبقيين من عقده".

وأوضحت: "لا يرغب بيب في التواري خلف النتائج السيئة والرحيل، ويصر على البقاء والعودة بالفريق إلى الطريق الصحيح مرة أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مقربين من جوارديولا أن مدرب السيتي يركز على "إعداد نسخة جديدة بالكامل" من الفريق.

واختتمت: "يهدف جوارديولا من هذه الخطة البناء على نجاح النادي وضمان استمرار هيمنته محليًا وفي أوروبا".

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