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رياضة

راشفورد يحدد فريقه الجديد بعد خروجه من حسابات مانشستر يونايتد

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

حدد الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد ناديه الجديد، حال رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

 

خروج راشفورد من حسابات أموريم مدرب مانشستر يونايتد 

وخرج راشفورد من حسابات مدربه البرتغالي روبن أموريم، خلال الفترة الماضية، حيث استبعده من 3 مباريات متتالية.

وكان راشفورد قد أعلن بشكل واضح رغبته في ترك مانشستر يونايتد واستعداده لخوض تحد جديد.

 

برشلونة وجهة راشفورد المقبلة 

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن راشفورد يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد، ويفضل اللعب في الدوري الإسباني، وتحديدا مع برشلونة، حيث يعتقد أن مستواه سيتطور تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وأضافت الصحيفة، أن العلاقة بين راشفورد ومانشستر يونايتد تدهورت بسبب ضعف الأداء وقلة الالتزام.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي مستعد لبيع الدولي الإنجليزي بأقل من 40 مليون يورو لتوفير راتبه المرتفع.

وأوضحت أن برشلونة على علم بوضع اللاعب، لكنه لن يتحرك لضمه بسبب راتبه الكبير البالغ 17 مليون يورو سنويا، ويرى أن التعاقد معه ممكن فقط إذا خفض راتبه للنصف، وهو أمر غير متوقع.

ويرتبط راشفورد البالغ من العمر 27 عاما، بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2028.

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