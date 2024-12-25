وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمساعدي رؤساء الشركات ومديرى العموم

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات شملت مساعدي رؤساء شركات ومديرى عموم للشئون المالية والتجارية ببعض شركات قطاع البترول والثروة المعدنية؛ وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المعدنية.

وتهدف حركة التكليفات الجديدة إلى دعم وتبادل الخبرات اللازمة حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

المحاسب هاني جمال حسين رخا – مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة مارينا للبترول.

وأميمة أحمد على محمد أبوزيد – مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول.

و المحاسب أشرف عزالدين زيدان عبد العزيز مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة إيقات لمناجم الذهب

وتكليف المحاسب حازم محمد أمين محمد سالم – مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة جمسة للبترول.

كما تم تكليف المحاسب عمر عبد اللطيف توفيق متولي – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة مصر للبترول.

والمحاسب ممدوح محمد شاكر فرج – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة أسيوط لتكرير البترول.

والمحاسب محمود محمد حامد سليمان – مديرًا عامًا للشئون التجارية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الغازات البترولية (بتروجاس).

وتكليف المحاسب محمد يحيي محمد إبراهيم – مديرًا عامًا للشئون المالية بشركة خالدة للبترول.

و المحاسب أشرف أحمد محمود الحبشي – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس (جابكو)

كما تم تكليف وليد رشدي عبد الله إمام مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بدرالدين للبترول.

و المحاسب مجدى زينهم سيد مصطفى – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركتى شقير البحرية للزيت أوسوكو) والمنصورة للبترول.

و المحاسب محمد عبد الوهاب خلاوي حسن – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول

و محمد فاروق عبد الهادى النطاط – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بتروسنان

وتعين المحاسب أحمد حمدي فؤاد محمد – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول.

كما شمل القرار تكليف المحاسب شريف السيد بيومي عاشور – مديرًا عامًا للشئون المالية بشركة ثروة للبترول.

و المحاسب حسام على مصطفى مديرًا ماليًا بشركة مناجم ذهب أبو مروات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.