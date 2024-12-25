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أخبار مصر

الجمعة، تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف لهذا السبب

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى فيتو

عدلت الشركة المشغلة  للقطار الكهربائى مواعيد التشغيل بداية من بعد غدا الجمعة وذلك لمدة يوم واحد فقط بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص إعلان الشركة بشأن تعديل مواعيد التشغيل كما يلى 

"لجميع ركاب قطار العاصمة.. عايزين نعرفكم إن فقط يوم الجمعة القادم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.. بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، هتبدأ القطارات من محطة عدلي منصور أول رحلاتها في تمام الساعة ٥:٠٠ صباحًا، مع تواجد قطارات كل ١٠ دقائق حتى الساعة ١:٠٠ ظهرًا وذلك لتسهيل الوصول والتنقل".

 

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