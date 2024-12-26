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محافظات

شقيقان يشعلان النار في منزل جيرانهما بسبب خلافات بينهما بسوهاج

حريق , فيتو
حريق , فيتو

أشعل شقيقان النيران في منزل جيرانهما  بسبب خلافات سابقة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات المنزل.

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بالطابق الأرضي لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة ملك عباده ي ا  59 عامًا مزارع ومقيم بذات الناحية.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية بسوهاج  لإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح وانحسرت التلفيات في احتراق محتويات المنزل.

وأفاد المالك بمضمون ما سبق واتهم جاراه كلًا من  حمدي  م ع س 35 عامًا سائق وشقيقه عصام م ع 39 عامًا سائق ومقيمين بذات الناحية بإلقاء قطعة قماش مشتعلة من منزلهما المجاور داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزله وعلل قيامهما بذلك لوجود خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الامنية بسوهاج من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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