الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها ونجليها انقلاب سيارة نقل بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها و2 من أبنائها في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بسوهاج وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا الجامعي.

 

مصرع ربة منزل واصابة 4 آخرين من اسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بسوهاج       

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد أثناء سير السيارة نقل دوبل كابينه قيادة “يونس ا م”،  51 عامًا - سائق، مقيم الدقهلية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بسوهاج.

 

وأسفر الحادث عن وفاة زوجة قائد السيارة “نوران م ح”، 40 عامًا - ربة منزل وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا الجامعي.


كما أصيب قائد السيارة  ونجليه “نورهان”، 9 سنوات - تلميذة، “محمد”، 7 سنوات - تلميذ، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة بسوهاج الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الشرقي اللواء صبرى عزب حادث انقلاب سيارة نقل مركز شرطة أخميم مستشفي قنا الجامعي مركز أخميم بسوهاج

مواد متعلقة

أوقاف سوهاج تعقد اجتماعا لمناقشة استخدام الوسائل الإلكترونية في نشر القيم

إسعاف سوهاج يرد مبلغ 850 ألف جنيه إلى عائلة مصابين في حادث

وكيل صحة سوهاج نستهدف إعداد فرق مدربة بجميع مستشفيات المحافظة لنشر الوعي الصحي

ads

الأكثر قراءة

ضبط 105 أفرد خرطوش و43 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات أمنية بالمحافظات

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة

أدى إلى وفاة العشرات، دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات برج الأسد 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

سكان هاواي في خطر، أنشط البراكين في العالم يثور مجددا

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية