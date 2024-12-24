مصرع ربة منزل وإصابة زوجها ونجليها انقلاب سيارة نقل بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها و2 من أبنائها في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بسوهاج وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا الجامعي.

مصرع ربة منزل واصابة 4 آخرين من اسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد أثناء سير السيارة نقل دوبل كابينه قيادة “يونس ا م”، 51 عامًا - سائق، مقيم الدقهلية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بسوهاج.





وأسفر الحادث عن وفاة زوجة قائد السيارة “نوران م ح”، 40 عامًا - ربة منزل وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا الجامعي.



كما أصيب قائد السيارة ونجليه “نورهان”، 9 سنوات - تلميذة، “محمد”، 7 سنوات - تلميذ، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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