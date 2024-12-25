نقل موقف الكوثر العشوائي في سوهاج ضمن خطة تطوير المرافق العامة

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج بنقل الموقف العشوائي إلى الموقف الحضري الجديد، بهدف تنظيم حركة النقل والمواصلات وتحقيق أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

محافظ سوهاج نقل موقف الكوثر العشوائي إلى الموقف الحضري الجديد

وأوضح المحافظ أن نقل الموقف العشوائي إلى الموقع الحضري الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيُسهم في تقليل الازدحام المروري في المناطق المحيطة بالموقف العشوائي القديم، وتوفير بيئة أكثر أمانًا.

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي الكوثر أن الموقف الجديد يقع على مساحة 2500 متر في وسط منطقة المعاهد التعليمية، ويتسع لـ 150 سيارة أجرة، بالإضافة إلى توفير 9 سيارات سرفيس للنقل الداخلي تغطي جميع مناطق الحي، ويتميز بتوفير كافة الخدمات اللازمة للركاب، حيث يشتمل على كافيه مجهز، ودورات مياه، فضلا عن موقعه القريب من كافة المصالح الحكومية والتعليمية والصناعية الموجودة بالحي مما يسهم فى توفير الراحة للمواطنين ورفع العبء عنهم.

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