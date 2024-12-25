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رياضة

الدوري المصري، حرس الحدود يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

الإسماعيلي وحرس الحدود
الإسماعيلي وحرس الحدود

الدوري المصري، تقدم فريق حرس الحدود على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري.

بدأت الخطورة في الدقيقة الخامسة من حرس الحدود، بعد كرة عرضية من جهة اليسار قابلها حازم محمد لاعب الفريق العسكري برأسية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة الثامنة، أطلق محمود ممدوح لاعب حرس الحدود تسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الإسماعيلي كمال السيد، تبعها تسديدة من فوزي الحناوي لاعب الحرس أمسك بها حارس الدراويش.

وفي الدقيقة 22، أحرز الحرس هدفه الأول عن طريق محمود ممدوح بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها ممدوح بتسديدة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الدقيقة 27، رد الإسماعيلي بتسديدة من مروان حمدي ولكنها جاءت في الشباك الخارجية للمرمى.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات عديدة من لاعبي الإسماعيلي لتسجيل هدف التعادل إلا أنها لم ترتق لمستوى الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود على الدراويش 2 / 1.

فيما أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد في الدوري المصري

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري كالتالي: 

 

مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يسعى فريق الإسماعيلي للفوز بعد تعادله الأخير مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود سلبيا مع المصرى البورسعيدى في نفس الجولة.

 

ترتيب الإسماعيلي وحرس الحدود في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

مروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام حرس الحدود

الإسماعيلي يسعى لاستكمال صحوته أمام حرس الحدود بالدوري المصري

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الإسماعيلي يسعى لاستكمال صحوته أمام حرس الحدود بالدوري المصري
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