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رياضة

اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة

مجلس اتحاد الكرة،فيتو
مجلس اتحاد الكرة،فيتو

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للجبلاية.

ويأتي الانعقاد للجمعية العمومية من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي والتي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

 

 توجيه الشكر لوليد العطار 

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالبًا الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به وقرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق 

٢- تكليف الدكتور مصطفى عزام بالعمل مديرًا تنفيذيًا للاتحاد 

٣- إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة 

٤- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم والتسلم 

٥- فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق للسادة أعضاء المجلس تم الأتي: 
- استمع المجلس لعرض الأعضاء عن المهام المكلفين بها ووجه السيد رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول وتقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة .

٧- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد وتقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه 

 

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اتحاد الكرة الدكتور مصطفي عزام هاني ابو ريدة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفي عزام

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