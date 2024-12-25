الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محافظ البحيرة تستعرض خطوات مواجهة التأخر في صرف تعويضات نزع الملكية

محافظة البحيرة جاكلين
محافظة البحيرة جاكلين عازر فيتو

قالت محافظة البحيرة جاكلين عازر، إن هناك توجهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للهيئة المصرية للمساحة ممثلة في المهندسة هويدا النوبي، بسرعة نهو إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك خلال استعراضها لمسألة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة.

صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة البحيرة، ومنها النائب أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.

IMG-20241225-WA0004
IMG-20241225-WA0004
IMG-20241225-WA0003
IMG-20241225-WA0003
IMG-20241225-WA0002
IMG-20241225-WA0002

وقالت محافظة البحيرة، إن الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونه مع النواب نبذل قصاري الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلي التعاون الكامل الذي ابدأه المواطنون القاطنون علي طول مسار المحمودية، خلال مراحل تنفيذ مشروع  تطويره.

تأخر صرف التعويضات للأهالي بالبحيرة 

وأضافت جاكلين عازر، أنه مع تأخر صرف التعويضات للأهالي تم استعجال هيئة المساحة، وقامت اللجنة المعنية بالنزول إلي كفر الدوار بالفعل، ومع ملاحظة التأخر تم العرض علي رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بسرعه نهو الاجرءاءات، بالتالي الاعلام الخاص بكفر الدوار سينشر وباقي المدن تباعًا.

وشددت محافظة البحيرة، علي التأكيد علي أهمية الالتزام بنصوص القانون بأن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية وقت نزع الملكية.

صرف تعويض متضرري نزع الملكية بالبحيرة

من جانبه قال إبراهيم الشميسي، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضرري نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحموديه خاصه مركز ابو حمص، بحد أقصي قبل عيد الفطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المحلية بمجلس النواب الاعلام الخاص الإدارة المحلية المشروعات القوميه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الإدارة المحلية نزع الملكيه

مواد متعلقة

بحضور جاكلين عازر، محلية البرلمان تناقش طلبات إحاطة لنواب البحيرة

نقل النواب: التزام الحكومة بتوصيات اللجنة يوفر ملايين الجنيهات للدولة

وكيل تعليم البحيرة يجتمع مع مديري المراحل الثانوية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ أسيوط يوجه بصرف تعويضات عاجلة لأسر 13 شخصا لقوا مصرعهم في تصادم سيارتين
ads

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

السيسي يتابع إجراءات الحكومة للتغلب على تحديات زيادة أعداد الفصول والعجز في أعداد المعلمين

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

السيسي يوجه بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع مستوى الطلاب والمعلمين

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 - 12 -2024

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

تعرف على سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25/12/2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأحمر كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية