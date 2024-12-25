محافظ سوهاج يتفقد بيت الشباب ويوجه بتطويره

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بيت شباب سوهاج بشارع أسيوط - سوهاج، بهدف الوقوف على الإمكانيات المتاحة به وتعظيم الاستفادة منه، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.



محافظ سوهاج يتفقد بيت شباب سوهاج

وجاء ذلك في ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة التي ستقدم الدعم الكامل لإعادة تأهيل بيت الشباب وتطويره ليصبح أحد المنارات الشبابية في مصر والمحافظة.



وخلال الجولة، استعرض المحافظ مكونات بيت الشباب المقام على مساحة 650 مترًا مربعًا، والذي يضم 24 غرفة تحتوي على 98 سريرًا، ووجه بوضع تصور شامل لتطوير المكان ورفع كفاءته، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة وزيادة عدد الغرف لاستيعاب أكبر عدد من النزلاء.



محافظ سوهاج يوجه باستغلال الأماكن الشاغرة داخل بيت الشب ودراسة إمكانية ضم قطعة أرض مجاورة للمبنى

كما شدد المحافظ على أهمية استغلال الأماكن الشاغرة داخل البيت، ودراسة إمكانية ضم قطعة أرض مجاورة للمبنى للتوسع في إقامة خدمات ترفيهية تخدم المقيمين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التطوير، بما يعزز من دور بيت الشباب كوجهة متميزة للشباب والزوار.



وأضاف المحافظ أن وزارة الشباب والرياضة تعنى بالتوسع في الاستفادة من كافة الأصول والمنشآت بالمحافظة للعمل على تشغيلها وفق أحدث النظم لخلق بيئة تنافسية مع باقي المكونات المثيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.