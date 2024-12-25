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رياضة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد التعادل مع طلائع الجيش

جروس
جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض السلبيات التي وقع فيها الفريق خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.


وطالب جروس اللاعبين بضرورة التركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة، وشدد على أهمية مباراة الاتحاد السكندري وأكد أنه لابديل سوى تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.


وفي نهاية الجلسة منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام بستاد القاهرة الدولي.
 

الزمالك وطلائع الجيش 

وتعادل نادي الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

 

 

وسجل جودين شيكا، لاعب طلائع الجيش، الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 34.

وسجل محمد شحاتة لاعب الزمالك الهدف الأول والتعادل في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 42.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدف التقدم للأبيض بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد جودوين شيكا، لاعب طلائع الجيش، ليسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك في الدقيقة 55.

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